Энтони Дэвис повалил на площадку Альдаму, а затем чуть не сцепился с Бейном

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал участником двух стычек с игроками «Мемфис Гриззлиз» во время матча между командами.

Сперва Энтони после получения мяча от Леброна Джеймса и попадания из-под кольца повалил на площадку Санти Альдаму, а потом пересёкся с Десмондом Бейном, заступившимся за товарища по команде. Конфликт разрешил подоспевший разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате технический фол получили все перечисленные игроки, а также главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс.

Напомним, матч закончился разгромной победой «Лос-Анджелеса» со счётом 134:107.