Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис повалил на площадку Альдаму, а затем чуть не сцепился с Бейном

Энтони Дэвис повалил на площадку Альдаму, а затем чуть не сцепился с Бейном
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис стал участником двух стычек с игроками «Мемфис Гриззлиз» во время матча между командами.

Сперва Энтони после получения мяча от Леброна Джеймса и попадания из-под кольца повалил на площадку Санти Альдаму, а потом пересёкся с Десмондом Бейном, заступившимся за товарища по команде. Конфликт разрешил подоспевший разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате технический фол получили все перечисленные игроки, а также главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс.

Напомним, матч закончился разгромной победой «Лос-Анджелеса» со счётом 134:107.

Материалы по теме
«Лейкерс» разгромили «Мемфис» и одержали третью победу подряд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android