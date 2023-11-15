Судья объяснил, почему не удалил Гобера после потасовки в матче «Уорриорз» — «Тимбервулвз»

Судья Тайлер Форд дал комментарий по поводу массовой потасовки во время матча регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, на второй минуте встречи защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс сцепились с друг другом, после чего им на помощь подбежал центровой гостей Руди Гобер. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард хозяев Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниэлс получили удаления.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форд заявил, что Грин получил удаление за то, что агрессивно схватил Гобера за шею и отказывается отпускать, что было расценено как неспортивное поведение. Гобер же не был наказан, потому что пытался разнять Томпсона и Макдэниелса, действуя как «миротворец».