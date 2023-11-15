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«Это очень неуважительно». Пол Джордж раскритиковал судей после матча с «Денвером»

«Это очень неуважительно». Пол Джордж раскритиковал судей после матча с «Денвером»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж критически высказался о судьях в матче с «Денвер Наггетс», заявив, что должен был чаще подходить к линии штрафных бросков.

«Не могу назвать ситуацию приемлемой. Пять штрафных бросков — это очень неуважительно. Сколько раз на мне фолили? Это было постоянно. Я хочу сказать, что это была плохая, плохая работа [судей]. Но, опять же, мы должны быть в состоянии победить этих парней на их площадке, не полагаясь на что бы то ни было. Но, когда они дают свистки на одном конце площадки, они должны свистеть и на другом», — приводит слова Джорджа ESPN US.

Напомним, матч между «Наггетс» и «Клипперс» закончился со счётом 111:108 в пользу «Денвера».

Представление Джеймса Хардена на домашней арене «Клипперс»:

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