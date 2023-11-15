Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена свежая информация о Стефене Карри, повредившем колено

Представлена свежая информация о Стефене Карри, повредившем колено
Аудио-версия:
Комментарии

После проведённого МРТ стало известно, что повреждение колена разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри не является серьёзным. В скором времени игрок должен вернуться в строй.

«Ничего тревожного. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Он может пропустить ещё одну игру или две, но долгосрочных последствий травма иметь не будет», — приводит слова главного тренера команды Стива Керра ESPN US.

Напомним, из-за травмы Карри пропускал матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (101:104). Несколько дней назад эти же команды встречались между собой и «Миннесота» одержала победу со счётом 116:110. Во второй половине того матча Карри упал на паркет, травмировав колено.

Мнение Гомельского:
Гомельский ответил на вопрос о причинах слабого старта «Голден Стэйт» и «Клипперс» в НБА

Падение Стефена Карри во время разминки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android