Представлена свежая информация о Стефене Карри, повредившем колено

После проведённого МРТ стало известно, что повреждение колена разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри не является серьёзным. В скором времени игрок должен вернуться в строй.

«Ничего тревожного. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Он может пропустить ещё одну игру или две, но долгосрочных последствий травма иметь не будет», — приводит слова главного тренера команды Стива Керра ESPN US.

Напомним, из-за травмы Карри пропускал матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (101:104). Несколько дней назад эти же команды встречались между собой и «Миннесота» одержала победу со счётом 116:110. Во второй половине того матча Карри упал на паркет, травмировав колено.

Падение Стефена Карри во время разминки: