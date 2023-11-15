Руди Гобер — о потасовке с Дрэймондом Грином: поведение клоуна

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о массовой потасовке во время матча регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» (104:101). В самом начале встречи, на второй минуте, защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс сцепились с друг другом, после чего им на помощь подбежал Гобер. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард хозяев Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Гобер остался на площадке.

«Каждый раз, когда Стеф (Карри) не играет, Дрэймонд тоже не хочет находиться на площадке. Поэтому и делает всё возможное, чтобы его удалили. Это поведение клоуна», — сказал Гобер на пресс-конференции.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча: