Впервые за 25 лет в НБА удалили сразу нескольких игроков ещё до того, как был открыт счёт

В результате потасовки, случившейся в самом начале матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесотой Тимбервулвз», с площадки были удалены три игрока: два баскетболиста «Голден Стэйт», Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также Джейден Макдэниэлс, выступающий за «Миннесоту». Как информирует ESPN US, это первый случай в НБА за 25 лет, когда удаление получили сразу несколько игроков и при этом счёт матча был ещё не открыт.

Напомним, встреча завершилась со счётом 104:101 в пользу «Тимбервулвз».

Тренировка Стефена Карри и Криса Пола на базе «Голден Стэйт»:

Ранее центровой «Миннесоты» Руди Гобер высказался о Грине, назвав его поведение клоунским.