Кевин Гарнетт назвал игрока, которого считает достойным MVP

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о форварде «Бостона» Джейсоне Тейтуме.

«Это лучший игрок, и точка. MVP – сто процентов», — написал Гарнетт у себя в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум принял участие в10 матчах в составе «Селтикс», набирая в них в среднем 28,4 очка, делая 8,9 подбора и отдавая 3,9 передачи. В прошлом сезоне Джейсон сыграл в 94 матчах, в которых в среднем набирал 29,4 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 4,8 передачи. В плей-офф у него были следующие показатели – 27,2 очка, 10,5 подбора и 5,3 передачи.

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