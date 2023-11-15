Доктор объяснил, почему Грин мог нанести травмы Гоберу в потасовке

Физиотерапевт и YouTube-блогер Брайан Саттерер, обозревающий спортивные травмы, прокомментировал инцидент между звёздными баскетболистами Дрэймондом Грином и Руди Гобером в матче «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесоты Тимбервулвз».

«Один из самых тревожных моментов заключался в том, что Дрэймонд вовлёкся в потасовку, выставив предплечье и ударив Гобера по передней части горла. И это может привести к серьёзной травме гортани, трахеи или даже подъязычной кости. Этот момент сам по себе может привести к травматическому перелому.

Следующая часть действительно ужасна для просмотра. Он держит руки под шеей, здесь имеет значение позиция удушающего захвата, и он просто тащит Гобера, крупного парня, за шею. Если вы удержите давление, то нарушите приток к головному мозгу. И всякий раз, когда это случается, вы в конечном итоге теряете сознание», — сказал Саттерер на своём YouTube-канале.