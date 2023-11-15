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Источник: НБА вынесет решение по дисквалификации Дрэймонда Грина до 17 ноября

Источник: НБА вынесет решение по дисквалификации Дрэймонда Грина до 17 ноября
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Национальная баскетбольная ассоциации расследует поведение форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина во время массовой потасовки в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз». Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях, ссылаясь на ESPN.

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 16, Шарич - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Подзиемски - 8, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 10, Рид - 10, Гобер - 10, Андерсон - 8, Конли - 8, Браун - 2, Милтон - 1, Майнотт, Никс, Гарза

По сведениям источника, решение по дисквалификации Дрэймонда Грина будет вынесено до матча с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 17 ноября и начнётся в 6:00 по московскому времени. Отмечается, что поведением Грина, который во время массовой потасовки схватил за шею центрового гостей Руди Гобера, остался недоволен исполнительный директор НБА Джо Думарс. Функционер назвал Дрэймонда рецидивистом, так как ранее он уже был замечен в подобных ситуациях.

Ранее центровой «Миннесоты» Руди Гобер высказался о Дрэймонде Грине, назвав его поведение клоунским.

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