Источник: НБА вынесет решение по дисквалификации Дрэймонда Грина до 17 ноября

Национальная баскетбольная ассоциации расследует поведение форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина во время массовой потасовки в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз». Об этом сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях, ссылаясь на ESPN.

По сведениям источника, решение по дисквалификации Дрэймонда Грина будет вынесено до матча с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 17 ноября и начнётся в 6:00 по московскому времени. Отмечается, что поведением Грина, который во время массовой потасовки схватил за шею центрового гостей Руди Гобера, остался недоволен исполнительный директор НБА Джо Думарс. Функционер назвал Дрэймонда рецидивистом, так как ранее он уже был замечен в подобных ситуациях.

Ранее центровой «Миннесоты» Руди Гобер высказался о Дрэймонде Грине, назвав его поведение клоунским.