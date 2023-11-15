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Джей Уильямс: Грин получит отстранение на 10 матчей

Джей Уильямс: Грин получит отстранение на 10 матчей
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Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс считает, что звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получит длительное отстранение из-за потасовки в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

Напомним, Грин ввязался в конфликт, инициированный Клэем Томпсоном и Джейденом Макдэниелсом, схватив за шею и протащив по площадке Руди Гобера, за что был дисквалифицирован.

«Я считаю, что он получит отстранение на 10 матчей, учитывая его репутацию. Два инцидента ранее, но вот что я скажу вам – это мой типаж одноклубника. Если у меня возникнет конфликт и кто-то начнёт трогать меня, я бы хотел, чтобы мой одноклубник вступился», — сказал Уильямс в эфире ESPN.

Ранее доктор объяснил, почему Грин мог нанести травмы Гоберу.

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