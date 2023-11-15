Дэмьен Лиллард высказался о трудностях «Милуоки» на старте сезона

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Дэмьен Лиллард высказался о не самом успешном для команды старте сезона.

Напомним, после десяти игр «Милуоки» занимает шестое место в зачёте Восточной конференции НБА.

«От нас ожидают побед, учитывая то, что мы имеем. И я не думаю, что из этого нужно делать заявление. Нам не нужно говорить об этом каждый день. Мы все играем достаточно долго, чтобы понимать, что порой всё становится сложно. Сезон длинный. И бывают жёсткие участки», — приводит слова Лилларда Milwaukee Journal Sentinel.

Ранее форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис оценил атмосферу в команде после прихода Лилларда.