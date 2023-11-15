Чемпион НБА Сэндифорд-Артест: Вембаньяма может стать MVP уже в этом сезоне

Чемпион НБА Метта Сэндифорд-Артест высказался об игре центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Бывший игрок считает, что 19-летний француз может выиграть награду MVP уже в нынешнем розыгрыше НБА.

«Вембаньяма может выиграть 10 титулов. Он может стать MVP уже в этом сезоне. Определённо первая символическая сборная лиги и первая символическая сборная по защите. Возможно, первый игрок, который станет самым прогрессирующим в первом сезоне в лиге. Вембаньяма – лучший 19-летний спортсмен, которого я когда-либо видел», – написал Сэндифорд-Артест в своих социальных сетях.

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА принял участие в 11 матчах. Ему удалось отметиться 205 очками за результативность. Также французский баскетболист записал на свой счёт 102 подбора и 27 результативных передач.