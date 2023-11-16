«Баскония» разгромила «Барселону» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги

Сегодня в Виктории (Испания) завершился очередной матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона 2023/24. В рамках него сыграли местная «Баскония» и каталонская «Барселона». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:71.

«Баскония» сумела оставить за собой три периода из четырёх: 26:18 (первая четверть), 29:11 (вторая четверть) и 24:18 (четвёртая четверть). «Барселона» была сильнее лишь в третьей 10-минутке (24:15), но этого оказалось недостаточно для удовлетворительного результата.

После сегодняшней победы «Баскония» поднялась на 10-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги сезона 2023/24. «Барселона», несмотря на поражение, осталась на второй строчке. Каталонцы уступают лишь мадридскому «Реалу».