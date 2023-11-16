«Баскония» разгромила «Барселону» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги
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Сегодня в Виктории (Испания) завершился очередной матч 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона 2023/24. В рамках него сыграли местная «Баскония» и каталонская «Барселона». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:71.
«Баскония» сумела оставить за собой три периода из четырёх: 26:18 (первая четверть), 29:11 (вторая четверть) и 24:18 (четвёртая четверть). «Барселона» была сильнее лишь в третьей 10-минутке (24:15), но этого оказалось недостаточно для удовлетворительного результата.
После сегодняшней победы «Баскония» поднялась на 10-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги сезона 2023/24. «Барселона», несмотря на поражение, осталась на второй строчке. Каталонцы уступают лишь мадридскому «Реалу».
Евролига . Регулярный чемпионат. 8-й тур
15 ноября 2023, среда. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
94 : 71
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Miller-McIntyre, Диес, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
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