Видеообзор. «Лондон Лайонс» нанесли «Бешикташу» первое домашнее поражение в Еврокубке

В среду, 15 ноября, в матче 7-го тура группы A Еврокубка турецкий «Бешикташ» на своей площадке проиграл британскому «Лондон Лайонс» со счётом 80:83.

Для стамбульцев это поражение стало первым дома в ходе турнира. «Бешикташ» занимает второе место в группе, но «Лондон Лайонс» сравнялись с ним по числу побед и поражений — у обеих команд стало по пять выигранных матчей при двух проигранных. Лидирует в группе A «Париж» с семью победами.

Еврокубок. «Бешикташ» — «Лондон Лайонс»:

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В других матчах игрового дня в группе A литовские «Вулвз» уступили итальянскому «Умана Рейер» — 77:93, а словенская «Цедевита Олимпия» потерпела поражение от немецкого «Гамбург Тауэрс» — 83:86.

В группе B итальянский клуб «Доломити Энергия» дома был разгромлен румынским У-БТ — 60:98. Единственную победу в качестве хозяина паркета в среду одержала испанская «Гран Канария» над польским «Шлёнском» — 81:77.