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Стало известно, на какой срок дисквалифицировали Грина за удушающий приём на Гобере

Стало известно, на какой срок дисквалифицировали Грина за удушающий приём на Гобере
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на пять матчей. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее решение по дисквалификации Грина планировалось вынести до матча с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 17 ноября и начнётся в 6:00 по московскому времени. Поведением Грина, который во время массовой потасовки схватил за шею центрового гостей Руди Гобера, остался недоволен и исполнительный директор НБА Джо Думарс.

Функционер, в свою очередь, назвал Дрэймонда рецидивистом, так как ранее он уже был замечен в подобных ситуациях. Ранее физиотерапевт и YouTube-блогер Брайан Саттерер, обозревающий спортивные травмы, прокомментировал инцидент между Грином и Руди Гобером.

Мнение специалиста:
Доктор объяснил, почему Грин мог нанести травмы Гоберу в потасовке

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками:

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