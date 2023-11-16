Стало известно, на какой срок дисквалифицировали Грина за удушающий приём на Гобере

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на пять матчей. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
Отметим, что ранее решение по дисквалификации Грина планировалось вынести до матча с «Оклахома-Сити Тандер», который состоится 17 ноября и начнётся в 6:00 по московскому времени. Поведением Грина, который во время массовой потасовки схватил за шею центрового гостей Руди Гобера, остался недоволен и исполнительный директор НБА Джо Думарс.
Функционер, в свою очередь, назвал Дрэймонда рецидивистом, так как ранее он уже был замечен в подобных ситуациях. Ранее физиотерапевт и YouTube-блогер Брайан Саттерер, обозревающий спортивные травмы, прокомментировал инцидент между Грином и Руди Гобером.
Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: