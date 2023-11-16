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Журналист рассказал, почему Бил не сыграет сегодня с Дюрантом и Букером против «Миннесоты»

Журналист рассказал, почему Бил не сыграет сегодня с Дюрантом и Букером против «Миннесоты»
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил пропустит предстоящий матч своей команды с «Миннесотой Тимбервулвз», запланированный на сегодня, 5:00 мск, из-за травмы.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как сообщает североамериканский журналист и обозреватель Arizona Republic Дуэйн Рэнкин в своих социальных сетях, 30-летний баскетболист не примет участия из-за проблем со спиной (спазм).

Примечательно, что ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал о том, что Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил сыграют в предстоящей игре, и это будет их первое совместное выступление в нынешнем сезоне.

В настоящий момент «Финикс» располагается на 10-м месте в зачёте Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав всего четыре победы в 10 играх.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Гудвин, Букер, Окоги, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Миннесота Тимбервулвз: Андерсон, Макдэниелс, Эдвардс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Милтон, Браун, Гобер, Таунс, Гарза
Кто победит в основное время?
П1
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