Журналист рассказал, почему Бил не сыграет сегодня с Дюрантом и Букером против «Миннесоты»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил пропустит предстоящий матч своей команды с «Миннесотой Тимбервулвз», запланированный на сегодня, 5:00 мск, из-за травмы.

Как сообщает североамериканский журналист и обозреватель Arizona Republic Дуэйн Рэнкин в своих социальных сетях, 30-летний баскетболист не примет участия из-за проблем со спиной (спазм).

Примечательно, что ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал о том, что Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил сыграют в предстоящей игре, и это будет их первое совместное выступление в нынешнем сезоне.

В настоящий момент «Финикс» располагается на 10-м месте в зачёте Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав всего четыре победы в 10 играх.