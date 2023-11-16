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Инсайдер раскрыл, какие штрафы получат участники потасовки в матче «Уорриорз» — «Вулвз»

Инсайдер раскрыл, какие штрафы получат участники потасовки в матче «Уорриорз» — «Вулвз»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, какие штрафы получили атакующий защитник и тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин, а также центровой и лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер и Джейден Макдэниелс.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как написал Войнаровски, Томпсон, Гобер и Макдэниелс получал штрафы в размере $ 25 000 за участие в потасовке во время минувшего матча между командами. Дрэймонд Грин, в свою очередь, в течение пяти матчей потеряет порядком $769 970.

Отметим, что в самом начале встречи, на второй минуте, Клэй Томпсон и Джейден Макдэниелс сцепились друг с другом, после чего им на помощь подбежал Гобер. Гобера тут же за шею захватил Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Гобер остался на площадке.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Шарич - 21, Пол - 15, Муди - 11, Уиггинс - 9, Пэйтон II - 7, Джозеф - 6, Куминга - 5, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Томпсон, Santos, Грин
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Эдвардс - 20, Конли - 13, Рид - 10, Гобер - 9, Андерсон - 8, Милтон - 6, Александер-Уолкер - 5, Макдэниелс, Майнотт, Никс, Браун
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