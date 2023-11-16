Инсайдер раскрыл, какие штрафы получат участники потасовки в матче «Уорриорз» — «Вулвз»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, какие штрафы получили атакующий защитник и тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин, а также центровой и лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер и Джейден Макдэниелс.

Как написал Войнаровски, Томпсон, Гобер и Макдэниелс получал штрафы в размере $ 25 000 за участие в потасовке во время минувшего матча между командами. Дрэймонд Грин, в свою очередь, в течение пяти матчей потеряет порядком $769 970.

Отметим, что в самом начале встречи, на второй минуте, Клэй Томпсон и Джейден Макдэниелс сцепились друг с другом, после чего им на помощь подбежал Гобер. Гобера тут же за шею захватил Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Гобер остался на площадке.