Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-Дабл Джулиуса Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Атланту»

Дабл-Дабл Джулиуса Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Атланту»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, в Атланте (США) на арене «Стэйт-Фарм» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс». В итоге победу одержали гости со счётом 116:114.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 10 подборов, к которым прибавил ещё восемь результативных передач. Его партнёр по команде Джейлен Брансон отметился 24 очками и восемью ассистами. Также хорошую игру провёл защитник Иммануэль Куикли: 20 очков и четыре передачи.

В составе «Хоукс» лучшим был сербский защитник Богдан Богданович. Он закончил встречу с 28 очками. Дабл-даблом отличился разыгрывающий Трей Янг: 15 очков и 17 ассистов. Тяжёлый форвард Джален Джонсон добавил 18 очков и пять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Богданович - 28, Джонсон - 18, Бей - 16, Янг - 15, Мюррей - 13, Капела - 8, Оконгву - 8, Хантер - 5, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 29, Брансон - 24, Куикли - 20, Гримс - 11, Хартенштайн - 11, Харт - 9, Дивинченцо - 6, Робинсон - 6, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android