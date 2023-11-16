Дабл-Дабл Джулиуса Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Атланту»

Сегодня, 16 ноября, в Атланте (США) на арене «Стэйт-Фарм» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс». В итоге победу одержали гости со счётом 116:114.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл. Он оформил дабл-дабл: 29 очков и 10 подборов, к которым прибавил ещё восемь результативных передач. Его партнёр по команде Джейлен Брансон отметился 24 очками и восемью ассистами. Также хорошую игру провёл защитник Иммануэль Куикли: 20 очков и четыре передачи.

В составе «Хоукс» лучшим был сербский защитник Богдан Богданович. Он закончил встречу с 28 очками. Дабл-даблом отличился разыгрывающий Трей Янг: 15 очков и 17 ассистов. Тяжёлый форвард Джален Джонсон добавил 18 очков и пять подборов.