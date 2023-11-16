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«Бостон» одолел «Филадельфию» и вышел на первое место в Восточной конференции

«Бостон» одолел «Филадельфию» и вышел на первое место в Восточной конференции
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Сегодня, 16 ноября, в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали гости со счётом 117:107.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 29 очков, восемь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Деррик Уайт завершил матч с 27 очками и пятью ассистами. Защитник Джру Холидэй оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 отскоков.

В составе «Филадельфии» два игрока набрали по 20 очков: центровой Джоэл Эмбиид и защитник Тайриз Макси. По 16 очков набрали ещё три игрока: Роберт Ковингтон, Де'Энтони Мелтон и Тобиас Харрис. Таким образом, «Селтикс» стали единоличными лидерами Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 20, Эмбиид - 20, Мелтон - 16, Харрис - 16, Ковингтон - 16, Рид - 10, Спрингер - 9, Мартин, Моррис, Бамба, Беверли, Хаус, Коркмаз
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Уайт - 27, Холидэй - 18, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Хозер - 8, Притчард - 5, Михайлюк - 5, Бэнтон - 2, Бриссетт, Стивенс, Кета
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