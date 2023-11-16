«Бостон» одолел «Филадельфию» и вышел на первое место в Восточной конференции

Сегодня, 16 ноября, в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали гости со счётом 117:107.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету сегодня 29 очков, восемь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Деррик Уайт завершил матч с 27 очками и пятью ассистами. Защитник Джру Холидэй оформил дабл-дабл: 18 очков и 10 отскоков.

В составе «Филадельфии» два игрока набрали по 20 очков: центровой Джоэл Эмбиид и защитник Тайриз Макси. По 16 очков набрали ещё три игрока: Роберт Ковингтон, Де'Энтони Мелтон и Тобиас Харрис. Таким образом, «Селтикс» стали единоличными лидерами Восточной конференции.