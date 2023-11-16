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37 очков Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Торонто», Адетокунбо пропускал матч

37 очков Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Торонто», Адетокунбо пропускал матч
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Сегодня, 16 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс». В итоге победу одержали гости со счётом 128:112.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. Он оформил дабл-дабл: 37 очков и 13 результативных передач. Отличную игру также провёл защитник Малик Бизли. На его счету сегодня 30 очков и четыре подбора.

В составе «Торонто» лучшим на паркете сегодня оказался молодой форвард Скотти Барнс. Он был близок к трипл-даблу: 29 очков, девять подборов и семь ассистов. Дабл-даблом отметился австрийский центровой Якоб Пёлтль: 13 очков и 11 отскоков. Встречу из-за повреждения пропускал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
112 : 128
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Пёлтль - 13, Дик - 11, Ачиува - 11, Сиакам - 11, Шрёдер - 9, Буше - 9, Макдэниелс - 7, Флинн - 7, Темпл - 3, Ноуэлл - 2, Янг, Портер
Милуоки Бакс: Лиллард - 37, Бисли - 30, Портис - 18, Пэйн - 13, Миддлтон - 11, Лопес - 10, Боучэмп - 4, Коннотон - 3, Адетокунбо - 2, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Джексон
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