37 очков Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Торонто», Адетокунбо пропускал матч

Сегодня, 16 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс». В итоге победу одержали гости со счётом 128:112.

Самым результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. Он оформил дабл-дабл: 37 очков и 13 результативных передач. Отличную игру также провёл защитник Малик Бизли. На его счету сегодня 30 очков и четыре подбора.

В составе «Торонто» лучшим на паркете сегодня оказался молодой форвард Скотти Барнс. Он был близок к трипл-даблу: 29 очков, девять подборов и семь ассистов. Дабл-даблом отметился австрийский центровой Якоб Пёлтль: 13 очков и 11 отскоков. Встречу из-за повреждения пропускал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.