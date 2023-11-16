Эдриан Войнаровски — о дисквалификации Грина: лига приняла в расчёт репутацию Дрэймонда

Известнейший инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски прокомментировал решение Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дисквалифицировать тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на пять игр из-за инцидента с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером.

«Лига решила, что удушающий приём Грина на Гобере является крайне опасным приёмом на площадке. Также руководители приняли в расчёт репутацию Дрэймонда. Дрэймонд на протяжении многих лет являлся участником подобных инцидентов.

Длина дисквалификации удивила «Голден Стэйт» и многих в лиге. Из-за того, что игрок пропустит встречи, он потеряет $ 770 тыс. В свою очередь, Клэй Томпсон, Руди Гобер и Джейден Макдэниелс получили штрафы суммой в $ 25 тыс.», — заявил Войнаровски на телеканале ESPN.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: