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Паоло Банкеро стал автором победного броска в матче с «Чикаго»

Паоло Банкеро стал автором победного броска в матче с «Чикаго»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 96:94.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За семь секунд до конца основного времени матча Банкеро получил передачу и разобрался с атакующим защитником «Чикаго» Алексом Карузо, набрав два очка и установив финальный счёт встречи. В ответном владении хозяева не успели бросить по кольцу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Банкеро, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 17 очков (4 из 12 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), сделав девять подборов, три подбора и один перехват. На счету форварда также один совершённый перехват, а показатель «плюс-минус» составил «-8».

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
94 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Лавин - 19, Вучевич - 17, Карузо - 16, Крэйг - 11, Драммонд - 9, Уильямс - 9, Уайт - 5, Досунму - 5, Картер - 3, Филлипс, Битим, Тэйлор
Орландо Мэджик: Банкеро - 17, Энтони - 16, Битадзе - 15, Вагнер - 13, Саггс - 10, Блэк - 7, Харрис - 6, Вагнер - 5, Айзек - 4, Инглс - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
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