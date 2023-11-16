Паоло Банкеро стал автором победного броска в матче с «Чикаго»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 96:94.

За семь секунд до конца основного времени матча Банкеро получил передачу и разобрался с атакующим защитником «Чикаго» Алексом Карузо, набрав два очка и установив финальный счёт встречи. В ответном владении хозяева не успели бросить по кольцу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Банкеро, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 17 очков (4 из 12 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), сделав девять подборов, три подбора и один перехват. На счету форварда также один совершённый перехват, а показатель «плюс-минус» составил «-8».