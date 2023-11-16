Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс вышел на чистое восьмое место в истории НБА по трёхочковым броскам

Леброн Джеймс вышел на чистое восьмое место в истории НБА по трёхочковым броскам
Комментарии

В данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт 88:71 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал уже три удачных трёхочковых броска. Таким образом, Джеймс обошёл чемпиона НБА 2011 года Джейсона Терри (2282) и занял восьмое место в истории лиги по количеству реализованных попаданий из-за дуги.

Отметим, что первое и второе место занимают разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 3452 трёхочковых попадания, и Рэй Аллен (2973). Далее следуют Джеймс Харден (2764), Реджи Миллер (2560) и Кайл Корвер (2450).

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
86 : 106
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Вуд, Ходж
Сакраменто Кингз: Макги, Монк, Дуарте, Фокс, Везенков, Хаертер, Сабонис, Мюррэй, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Петрушев, Барнс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android