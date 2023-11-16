Леброн Джеймс вышел на чистое восьмое место в истории НБА по трёхочковым броскам

В данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт 88:71 в пользу гостей.

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал уже три удачных трёхочковых броска. Таким образом, Джеймс обошёл чемпиона НБА 2011 года Джейсона Терри (2282) и занял восьмое место в истории лиги по количеству реализованных попаданий из-за дуги.

Отметим, что первое и второе место занимают разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 3452 трёхочковых попадания, и Рэй Аллен (2973). Далее следуют Джеймс Харден (2764), Реджи Миллер (2560) и Кайл Корвер (2450).