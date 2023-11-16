Все результаты игрового дня НБА 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» — 117:130.
«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» — 112:128.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 107:117.
«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:116.
«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 94:96.
«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 133:115.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 95:109.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 110:125.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Он оформил трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис отметился 29 очками, 16 подборами и семью передачами. Также отлично себя проявил разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. Он закончил встречу с 37 очками и 13 передачами.
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