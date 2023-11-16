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Все результаты игрового дня НБА 16 ноября

Все результаты игрового дня НБА 16 ноября
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Сегодня, 16 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Вашингтон Уизардс» — «Даллас Маверикс» — 117:130.
«Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» — 112:128.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 107:117.
«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:116.
«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 94:96.
«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 133:115.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Кливленд Кавальерс» — 95:109.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 110:125.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Он оформил трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис отметился 29 очками, 16 подборами и семью передачами. Также отлично себя проявил разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. Он закончил встречу с 37 очками и 13 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
117 : 130
Даллас Маверикс
Даллас
Вашингтон Уизардс: Кузма - 22, Пул - 16, Авдия - 15, Джонс - 12, Кисперт - 12, Кулибали - 10, Гэффорд - 10, Галлинари - 10, Дэвис - 4, Шамет - 4, Роллинз - 2, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Мускала
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 31, Дончич - 26, Джонс - 20, Лайвли - 17, Карри - 15, Уильямс - 10, Экзам - 5, Харди - 2, Пауэлл - 2, Проспер - 2, Грин, Холмс, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
112 : 128
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Пёлтль - 13, Дик - 11, Ачиува - 11, Сиакам - 11, Шрёдер - 9, Буше - 9, Макдэниелс - 7, Флинн - 7, Темпл - 3, Ноуэлл - 2, Янг, Портер
Милуоки Бакс: Лиллард - 37, Бисли - 30, Портис - 18, Пэйн - 13, Миддлтон - 11, Лопес - 10, Боучэмп - 4, Коннотон - 3, Адетокунбо - 2, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 20, Эмбиид - 20, Мелтон - 16, Харрис - 16, Ковингтон - 16, Рид - 10, Спрингер - 9, Мартин, Моррис, Бамба, Беверли, Хаус, Коркмаз
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Уайт - 27, Холидэй - 18, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Хозер - 8, Притчард - 5, Михайлюк - 5, Бэнтон - 2, Бриссетт, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Богданович - 28, Джонсон - 18, Бей - 16, Янг - 15, Мюррей - 13, Капела - 8, Оконгву - 8, Хантер - 5, Мэттьюз - 3, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 29, Брансон - 24, Куикли - 20, Гримс - 11, Хартенштайн - 11, Харт - 9, Дивинченцо - 6, Робинсон - 6, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
94 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Лавин - 19, Вучевич - 17, Карузо - 16, Крэйг - 11, Драммонд - 9, Уильямс - 9, Уайт - 5, Досунму - 5, Картер - 3, Филлипс, Битим, Тэйлор
Орландо Мэджик: Банкеро - 17, Энтони - 16, Битадзе - 15, Вагнер - 13, Саггс - 10, Блэк - 7, Харрис - 6, Вагнер - 5, Айзек - 4, Инглс - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
133 : 115
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 31, Дюрант - 31, Гордон - 15, Аллен - 14, Ойбанкс - 13, Окоги - 12, Мету - 4, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Нуркич - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Литтл - 2, Бол, Азубуике, Ли
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Конли - 14, Макдэниелс - 13, Эдвардс - 13, Рид - 13, Александер-Уолкер - 8, Милтон - 8, Андерсон - 6, Гарза - 5, Браун - 4, Гобер - 4, Майнотт - 2
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
95 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 17, Рит - 16, Тибулл - 13, Мэйс - 13, Уокер - 12, Шарп - 11, Эйтон - 6, Мюррэй - 5, Буей - 2, Браун, Уэйнрайт, Минайя, Камара, Рупер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Мобли - 21, ЛеВерт - 17, Страс - 14, Аллен - 11, Ньянг - 8, Портер - 4, Меррилл, Томпсон, Бейтс, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 28, Реддиш - 16, Дэвис - 9, Ривз - 9, Принс - 7, Хатимура - 5, Вуд - 5, Хэйс - 3, Кристи, Льюис, Ходж
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Хаертер - 28, Барнс - 13, Мюррэй - 9, Макги - 7, Дуарте - 4, Везенков - 4, Монк - 3, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Петрушев
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