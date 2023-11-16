Справедлива ли дисквалификация Дрэймонда Грина на пять игр за инцидент с Руди Гобером?

Сегодня, 16 ноября, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на пять матчей. Справедливо ли решение лиги? Хотим знать ваше мнение.

Мотивацию лиги раскрыл известнейший инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Лига решила, что удушающий приём Грина на Гобере является крайне опасным приёмом на площадке. Также руководители приняли в расчёт репутацию Дрэймонда. Дрэймонд на протяжении многих лет являлся участником подобных инцидентов.

Длина дисквалификации удивила «Голден Стэйт» и многих в лиге. Из-за того, что игрок пропустит встречи, он потеряет $ 770 тыс. В свою очередь, Клэй Томпсон, Руди Гобер и Джейден Макдэниелс получили штрафы суммой в $ 25 тыс.», — заявил Войнаровски на телеканале ESPN.