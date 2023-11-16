Казинс: я не вижу ни одной команды, которая смогла бы обойти «Бостон»

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Демаркус Казинс, находящийся в статусе свободного агента, назвал «Бостон Селтикс» главным фаворитом Восточной конференции НБА.

«Команда «Селтикс» настолько хорошо собрана, что я просто не вижу ни одной команды, которая смогла бы её обойти.

И я думаю, что в определённый момент у «Сиксерс» закончится запас сил. Я могу ошибаться, но моя интуиция подсказывает мне, что они исчерпают свою мощь, особенно во время плей-офф, когда начнут применяться различные схемы и будут внесены коррективы в оборону», — приводит слова Казинса Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 16 ноября, в Филадельфии на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу одержали гости со счётом 117:107.