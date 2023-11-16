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Харден рассказал о своей работе над тем, чтобы вернуться в былую форму

Харден рассказал о своей работе над тем, чтобы вернуться в былую форму
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался по поводу проблем с формой.

«Я постоянно повторял, что у меня не было ни тренировочного лагеря, ни предсезонной подготовки, поэтому я учился на лету. Также я привожу себя в «форму Джеймса Хардена». Вчерашний матч определённо был ещё одним шагом в правильном направлении. Я просто продолжаю совершенствоваться», — приводит слова Хардена Fadeaway World.

Напомним, вчера, 15 ноября, в Денвере (США) на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 111:108. Джеймс Харден отметился 21 очком и четырьмя передачами.

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