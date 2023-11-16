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Стефен Карри хочет стать владельцем команды НБА после завершения карьеры

Стефен Карри хочет стать владельцем команды НБА после завершения карьеры
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, что он собирается стать владельцем одной из команд НБА после завершения игровой карьеры.

Об этом баскетболист сообщил во время разговора с Монте Пулом и Далтоном Джонсоном в эфире передачи Dubs Talk.

Карри в нынешнем сезоне набирает в среднем 30,7 очка, реализует 48,8% бросков с игры, в том числе 44,6% трёхочковых. Он набирал не менее 30 очков в 6 из 11 игр «Уорриорз» в текущем сезоне, причём в двух встречах на его счету было 40 и более очков.

Только один игрок в составе «Голден Стэйт» в нынешнем сезоне набирал по крайней мере 20 очков за матч — хорватский форвард Дарио Шарич.

Падение Стефена Карри во время разминки:

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