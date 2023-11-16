Энтони Дэвис рассказал, почему он набрал всего девять очков в матче с «Сакраменто»

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал свою неудачную игру в матче с «Сакраменто Кингз» (110:125).

«Я просто плохо сыграл. Я не собираюсь ни на что это сваливать. Это были просто промахи. Я просто играл сегодня как проклятый. Всё просто.

Я должен быть более эффективным. Очевидно, что травма всё ещё немного беспокоит меня, но я всё равно должен выходить на площадку и делать свою работу», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Самым результативным игроком встречи стал литовский бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис. На его счету 29 очков, 16 подборов и семь результативных передач.

В матче с «Сакраменто» Дэвис набрал всего девять очков. Примечательно, что в игре с «Майами Хит» на счету Дэвиса было также всего девять очков.