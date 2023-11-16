Эй Смит считает, что Джордан останется величайшим вне зависимости от побед Леброна

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит утверждает, что Майкл Джордан останется величайшим игроком в истории, даже если Леброн Джеймс сравняется с ним по количеству перстней.

Несмотря на гипотетическую возможность того, что Леброн Джеймс сравняется с Майклом Джорданом по количеству чемпионских перстней, аналитик ESPN остаётся непоколебимым в своём убеждении, что Джордан сохранит свой статус GOAT. Отвечая на вопрос одного из пользователей о том, сможет ли Леброн опередить Джордана, если сравняется с ним по количеству чемпионских перстней, Смит категорически заявил:

«Нет и ещё раз нет».

Отметим, что Джордан во время выступления за «Чикаго Буллз» завоевал шесть чемпионских титулов, оформив при этом два три-пита — с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. Также на счету баскетболиста две выигранных золотые медали Олимпийских игр.