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Джоэл Эмбиид назвал лучшую команду в НБА

Джоэл Эмбиид назвал лучшую команду в НБА
Джоэл Эмбиид
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о том, какую команду он считает лучшей на данный момент в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мы же профессиональные спортсмены. Таков график, и мы должны с ним работать. Очень тяжело играть дважды с «Индианой», а потом ещё и «бэк-ту-бэк» с лучшей командой лиги («Бостоном»). Это непросто. Но знаете, не нужно оправданий. Мы всё равно должны быть лучше. Я должен быть лучше», – приводит слова Эмбиида NBC Sports Boston.

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче уступила «Бостону» со счётом 107:117. Команда из Пенсильвании потеряла первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступив свою позицию «Селтикс», которые идут с результатом в девять побед при двух поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 20, Эмбиид - 20, Мелтон - 16, Харрис - 16, Ковингтон - 16, Рид - 10, Спрингер - 9, Мартин, Моррис, Бамба, Беверли, Хаус, Коркмаз
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Уайт - 27, Холидэй - 18, Хорфорд - 14, Корнет - 9, Хозер - 8, Притчард - 5, Михайлюк - 5, Бэнтон - 2, Бриссетт, Стивенс, Кета
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