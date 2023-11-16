Джоэл Эмбиид назвал лучшую команду в НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о том, какую команду он считает лучшей на данный момент в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы же профессиональные спортсмены. Таков график, и мы должны с ним работать. Очень тяжело играть дважды с «Индианой», а потом ещё и «бэк-ту-бэк» с лучшей командой лиги («Бостоном»). Это непросто. Но знаете, не нужно оправданий. Мы всё равно должны быть лучше. Я должен быть лучше», – приводит слова Эмбиида NBC Sports Boston.

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче уступила «Бостону» со счётом 107:117. Команда из Пенсильвании потеряла первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, уступив свою позицию «Селтикс», которые идут с результатом в девять побед при двух поражениях.