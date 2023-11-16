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Домантас Сабонис сообщил главное отличие «Сакраменто» по сравнению с прошлым сезоном

Домантас Сабонис сообщил главное отличие «Сакраменто» по сравнению с прошлым сезоном
Домантас Сабонис
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Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис рассказал, за счёт чего команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном НБА.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Главное отличие — наша защита. Стараемся действовать агрессивно, бежать, просто играть в свою игру и заставлять соперника делать что-то большее на паркете. Мы обладаем лучшей защитой по сравнению с прошлым сезоном. Мы должны продолжать учитывать все мелкие детали и не должны успокаиваться», — приводит слова Сабониса Eurohoops.

Напомним, «Сакраменто» победил в четырёх матчах кряду. Команда из Калифорнии обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Отметим, что «Сакраменто» на данный момент занимает шестое место в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 28, Джеймс - 28, Реддиш - 16, Дэвис - 9, Ривз - 9, Принс - 7, Хатимура - 5, Вуд - 5, Хэйс - 3, Кристи, Льюис, Ходж
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 28, Хаертер - 28, Барнс - 13, Мюррэй - 9, Макги - 7, Дуарте - 4, Везенков - 4, Монк - 3, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Петрушев
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