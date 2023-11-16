Домантас Сабонис сообщил главное отличие «Сакраменто» по сравнению с прошлым сезоном

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис рассказал, за счёт чего команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном НБА.

«Главное отличие — наша защита. Стараемся действовать агрессивно, бежать, просто играть в свою игру и заставлять соперника делать что-то большее на паркете. Мы обладаем лучшей защитой по сравнению с прошлым сезоном. Мы должны продолжать учитывать все мелкие детали и не должны успокаиваться», — приводит слова Сабониса Eurohoops.

Напомним, «Сакраменто» победил в четырёх матчах кряду. Команда из Калифорнии обыграла «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Отметим, что «Сакраменто» на данный момент занимает шестое место в Западной конференции.