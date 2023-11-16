«НБА стала мягкой как туалетная бумага». Стивен Эй Смит — о дисквалификации Грина

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о дисквалификации тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, которую баскетболист получил в матче с «Миннесотой Тимбервулвз».

Отметим, что Грина дисквалифицировали за то, что игрок сцепился на паркете с центровым «Миннесоты» Руди Гобером и схватил француза за шею.

«Лига стала мягкой как туалетная бумага. Возможно, проблема во мне. Но я не называю игроков такими, я говорю об НБА, которая навязывает игрокам свои правила. Чёрт возьми, тебя могут удалить за то, что ты не так на кого-то посмотрел.

Вспомните технический фол, который Энтони Эдвардс получил на днях в Миннесоте, когда он забил сверху через кого-то, а потом закричал и посмотрел на него, а этот парень звезда команды.

Я считаю, что Грин получил слишком суровое наказание, на это слишком остро отреагировали. Да, он обхватил его шею и очень долго держал. Это правда. Он заслужил дисквалификацию на две-три игры. Но не надо относиться к нему как к преступнику и отстранять на длительное время», — сказал Смит в своих социальных сетях.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: