Аналитик назвал двух главных фаворитов сезона на награду MVP в НБА

Бывший игрок «Чикаго Буллз», а ныне эксперт Джей Уильямс рассказал, кого считает главными фаворитами на награду самому ценному игроку сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Думаю, что на данный момент ближе всего к MVP Джейсон Тейтум и Кевин Дюрант. Прошлой ночью Дюрант провёл великолепную игру, но Тейтум вышел на совершенно другой уровень и демонстрирует разнообразный арсенал из умений», – сказал Уильямс в эфире ESPN.

«Бостон Селтикс» во главе с Тейтумом возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Команда идёт с показателями в девять побед при двух поражениях.

Отметим, что Дюрант в победном для «Финикс Санз» матче с «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 31 очко. Команда из Аризоны занимает 10-е место в Западной конференции.