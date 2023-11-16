«Это дикость». Пи Джей Такер — о штрафе Руди Гобера в инциденте с Дрэймондом Грином

Баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джей Такер прокомментировал инцидент между центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером и тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

Отметим, в самом начале встречи «Голден Стэйт» – «Миннесота» защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс сцепились друг с другом, после чего им на помощь подбежал Гобер. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард хозяев Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Гобер остался на площадке, но в дальнейшем тоже был оштрафован лигой.

«Гобера оштрафовали на $ 25 тыс. за то, что с ним сделали — это дикость!» – написал Пи Джей Такер в одной из социальных сетей.