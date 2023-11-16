Майлз Бриджес вернётся в состав «Шарлотт» после дисквалификации из-за обвинений в насилии

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес вернётся в Национальную баскетбольную ассоциации после окончания дисквалификации 17 ноября.

«Майлз Бриджес имеет право вернуться в наш состав в пятницу после отбытия дисквалификации, которая завершается 17 ноября.

Мы удовлетворены тем, что Майлз вернётся к игре, исходя из нашего текущего понимания фактов недавних обвинений, мы остаёмся на связи с НБА, пока это дело проходит через судебный процесс», – сообщает официальный сайт «Шарлотт Хорнетс».

Напомним, Бриджес был арестован 29 июня 2022 года за избиение своей девушки на глазах у двоих детей. В первое время баскетболист отказывался признавать вину. Ему было предъявлено обвинение по одному пункту, связанному с причинением вреда здоровью родителя ребёнка, и ещё по двум пунктам, касающимся жестокого обращения с детьми.