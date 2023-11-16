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Стали известны игроки «Чикаго», в которых заинтересованы в «Лейкерс»

Стали известны игроки «Чикаго», в которых заинтересованы в «Лейкерс»
Демар Дерозан
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Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» следит за ситуацией вокруг «Чикаго Буллз» в связи со слухами о том, что главные звёзды команды Зак Лавин, Демар Дерозан и Алекс Карузо могут быть обменяны.

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«Интерес «Лейкерс» к Заку Лавину вполне реален, если на баскетболиста будет разумная цена. Однако потенциальный выход Лавина на рынок также намекает на возможность полной распродажи в «Чикаго». Если «Буллз» после этого выставят на обмен и других игроков, «Лейкерс» не прочь будут заполучить Демара Дерозана и Алекса Карузо, согласно нескольким источникам в команде», – сообщает журналист The Athletic Джован Буха.

Напомним, «Чикаго» под руководством Билли Донована занимает 12-е место в Восточной конференции. Команда победила в четырёх матчах, а проиграла при этом восемь.

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