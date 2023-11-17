«Маккаби Тель-Авив» вернулся в игру после перерыва и обыграл «Фенербахче» в Евролиге

16 ноября состоялся матч 9-го тура Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби Тель-Авив» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Маккаби» со счётом 78:73.

Гости из Турции шикарно вошли в игру и забрали первую четверть со счётом 28:21. Во втором игровом отрезке команды показывали отличную борьбу на протяжении всего времени, и в итоге «Фенербахче» оказался сильнее с преимуществом в одно очко – 18:17. Итоговый результат половины – 46:38 в пользу гостевого коллектива.

Небольшая пауза пошла «Маккаби» на пользу, так как израильская команда стала действовать лучше на обеих сторонах площадки, выиграв третью четверть со счётом 18:11. В заключительной десятиминутке обе команды могли победить, но клуб из Тель-Авива в решающие моменты действовал хладнокровнее – 22:16.