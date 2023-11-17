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«Маккаби Тель-Авив» вернулся в игру после перерыва и обыграл «Фенербахче» в Евролиге

«Маккаби Тель-Авив» вернулся в игру после перерыва и обыграл «Фенербахче» в Евролиге
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16 ноября состоялся матч 9-го тура Евролиги, в котором встречались израильский «Маккаби Тель-Авив» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Маккаби» со счётом 78:73.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Гости из Турции шикарно вошли в игру и забрали первую четверть со счётом 28:21. Во втором игровом отрезке команды показывали отличную борьбу на протяжении всего времени, и в итоге «Фенербахче» оказался сильнее с преимуществом в одно очко – 18:17. Итоговый результат половины – 46:38 в пользу гостевого коллектива.

Небольшая пауза пошла «Маккаби» на пользу, так как израильская команда стала действовать лучше на обеих сторонах площадки, выиграв третью четверть со счётом 18:11. В заключительной десятиминутке обе команды могли победить, но клуб из Тель-Авива в решающие моменты действовал хладнокровнее – 22:16.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
78 : 73
Фенербахче
Стамбул, Турция
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
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