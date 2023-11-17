Пол Джордж оштрафован на $ 35 тысяч за публичную критику судей после поражения

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж был оштрафован на $ 35 тысяч за публичную критику судей после поражения его команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (108:111). Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

«Трудно играть, когда против вас ещё три человека. Это было ужасно», — помимо прочего, говорил Джордж.

В настоящий момент «Клипперс» занимают 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лос-Анджелеса» одержали три победы и потерпели семь поражений «Денвер» является лидером конференции (девять побед при двух поражениях).

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку:

Также Джордж назвал ситуацию с судейством в матче с «Денвером» неуважительной.