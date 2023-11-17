Уайт объяснил, почему главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич мог бы закрепиться в НБА

Форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт ответил на вопрос, мог бы главный тренер краснодарской команды Александр Секулич работать в НБА.

«Вполне. Ведь НБА – это лига игроков, а Секулич — игроцкий тренер. Есть много тренеров, которые воображают, что знают о баскетболе всё. Как правило, это те, кто уже лет 30 работает. Они считают, что всё надо делать точно так, как они сказали — и никак иначе. Мне такие тренеры не нравятся, да и не только мне.

А бывают тренеры, которые всегда готовы выслушать игрока и не устраивать из этого скандал. Да, последнее слово всё равно остаётся за тренером, но когда он принимает решение, ты понимаешь, что к тебе прислушались, что человек не упорствует в каких-то догмах, с которыми застрял ещё в прошлом веке.

В НБА большинство тренеров слушают игроков. Потому что, откровенно говоря, баскетболисты получают на порядок больше денег, и руководители команд гораздо охотнее увольняют тренеров, нежели звёзд. Но я думаю, что Секулич хорошо чувствовал бы себя в НБА», — сказал Уайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Александр Секулич параллельно с работой в «Локомотиве» является главным тренером сборной Словении, за которую играет звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

Полное интервью Окаро Уайта читайте на «Чемпионате» сегодня, 17 ноября, в 14:00 мск.