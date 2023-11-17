Эксперт назвал игрока, который нужен Леброну Джеймсу для успеха «Лейкерс»

Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Уиндхорст обратил внимание на значимость тяжёлого форварда Энтони Дэвиса для «озёрников».

«Как далеко Леброн сможет привести «Лейкерс»? Не так уж далеко, и он сам это знает. Он знает, что без Энтони Дэвиса команда не является конкурентоспособной», — сказал Уиндхорст в эфире First Take.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали шесть побед и потерпели столько же поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (девять побед при двух поражениях).

Предматчевая рутина Леброна Джеймса: