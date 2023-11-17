Баскетболист «Локомотива» Уайт: не назвал бы Тампу хоккейным городом, но «Лайтнинг» круты

Американский форвард «Локомотива-Кубани» Окаро Уайт рассказал, какими видами спорта увлекается, помимо баскетбола.

«Если честно, в своё свободное время я предпочитаю просто валяться дома и смотреть ТВ. Особенно, если выходной выпадает на воскресенье и есть возможность посмотреть американский футбол. Я гораздо больше люблю смотреть американский футбол, чем баскетбол. За кого болею? За «Нью-Йорк Джайантс», я же из Бруклина родом. Два раза бывал на их матчах. Правда, оба на выезде, когда они приезжали в Тампу, где я сейчас живу.

Хоккейный ли город Тампа? Чисто хоккейным я бы его не назвал, хоть «Лайтнинг» и очень круты. На их матчи я раз пять ходил. А так в Тампе сразу три сильные команды — по хоккею, американскому футболу и бейсболу.

Бейсбол? Его, на мой взгляд, можно смотреть только вживую. Мой друг детства сейчас играет за «Янкис», но по телевизору это всё равно смотреть невыносимо. На стадионе — ещё куда ни шло», — сказал Уайт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым