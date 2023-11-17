Клубы Единой лиги ВТБ отказались от Шведа из-за высоких требований по зарплате

34-летний российский разыгрывающий Алексей Швед после ухода из ЦСКА мог оказаться в других клубах Единой лиги ВТБ. Как стало известно «Чемпионату», Шведа предлагали нескольким клубам в межсезонье, но с зарплатой больше миллиона долларов. Поэтому команды ЕЛ ВТБ приняли решение не подписывать возрастного защитника за такие деньги. Впоследствии для продолжения карьеры Швед выбрал Китай.

Сейчас Алексей выступает за «Шаньси Лунгс».

Об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. К армейцам он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиге ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте: