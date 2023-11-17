«Какая от него польза?» Эксперт высказался об игре Клэя Томпсона в этом сезоне НБА

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался об атакующем защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне.

«Я действительно думаю, что настал момент, когда кто-то должен поставить Клэя Томпсона в известность. Брат, ты выглядишь так, словно сильно поскользнулся. Клэй Томпсон реализует 42,3 процента бросков с игры. Клэй Томпсон реализует 34,2 процента бросков с трёхочковой дистанции… Мы говорим о Клэе Томпсоне… Но, если Клэй Томпсон не делает броски как игрок элитного уровня, какая от него польза?» — сказал Эй Смит на канале NBA on ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Томпсон принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 1,9 передачи.