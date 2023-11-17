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«Не первый раз». Эксперт раскритиковал Энтони Дэвиса за игру с «Сакраменто»

«Не первый раз». Эксперт раскритиковал Энтони Дэвиса за игру с «Сакраменто»
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Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался об игре тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (110:125). В этой встрече Дэвис набрал девять очков и совершил столько же подборов. После матча Энтони себя раскритиковал.

«Выступление Энтони Дэвиса в этой игре не первый раз оказалось неприемлемым. Домантас Сабонис выходит на площадку и превосходит его на 20 очков. В настоящий момент невозможно конкурировать, выступая на таком уровне», — сказал Уиндхорст в эфире First Take.

Чемпион НБА Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

Ранее Уиндхорст заявлял, что без Дэвиса «Лос-Анджелесу» будет сложно добиться успеха.

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