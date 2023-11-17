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Керр считает, что Грин заслужил дисквалификацию за инцидент с Гобером

Керр считает, что Грин заслужил дисквалификацию за инцидент с Гобером
Дрэймонд Грин
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением насчёт пятиматчевой дисквалификации тяжёлого форварда «воинов» Дрэймонда Грина.

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Отметим, что Грина дисквалифицировали за то, что игрок сцепился на паркете с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером и схватил француза за шею.

«Всё зашло слишком далеко. Дрэймонд оказался неправ. Он знает это. Это точно выглядело не лучшим образом, пять матчей дисквалификации – вполне заслуженное наказание.

Я не против того, чтобы Дрэймонд оттаскивал Руди от Клэя… но на этом необходимо было остановиться. Он держал его за шею около шести или семи секунд. Все это не красит НБА, Дрэймонда и вообще всех участников инцидента», – приводит слова Керра ESPN.

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