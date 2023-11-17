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Алексей Швед стал игроком недели в чемпионате Китая по баскетболу

Алексей Швед стал игроком недели в чемпионате Китая по баскетболу
Алексей Швед
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Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий за «Шаньси Лунгс», признан игроком недели в чемпионате Китая по баскетболу.

В промежутке с 6 по 16 ноября россиянин провёл за «Шаньси Лунгс» четыре игры. Команда победила во всех матчах. При этом Швед в среднем за матч забрасывал 21,5 очка и отдавал 12,5 передачи.

На данный момент «Шаньси Лунгс» занимает восьмое место в чемпионате Китая с результатом в шесть побед при четырёх поражениях. Возглавляет турнирную таблицу команда «Ляонин Хантерс», которая на данный момент не проиграла ни одного матча в чемпионате – 9-0.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. К армейцам он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.

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