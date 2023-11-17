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«Самара» победила «Уралмаш» и обогнала соперника в таблице Единой лиги ВТБ

«Самара» победила «Уралмаш» и обогнала соперника в таблице Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 17 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 86:78.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Команды с первых минут отлично зарекомендовали себя на паркете в Екатеринбурге и в итоге не сумели выявить лидера четверти – 21:21. Во втором игровом отрезке «Самара» обыграла соперника со счётом 27:23. Итоговый результат половины – 48:44 в пользу гостей.

Баскетболистам «Уралмаша» перерыв пошёл на пользу, из-за чего подопечные Милоша Павичевича начали отлично взаимодействовать и оказались сильнее оппонента со счётом 18:13. Решающая четверть проходила под полным контролем «Самары», которая победила с результатом 25:16.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 ноября 2023, пятница. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург, Россия
Окончен
78 : 86
Самара
Самара, Россия
Уралмаш: Эллис - 20, Нэвелс - 16, Захаров - 14, Нэльсон - 12, Новиков - 10, Даглас - 5, Писклов - 1, Пынько, Перкинс, Балашов, Михеев, Прощенко
Самара: Хоукинс - 17, Далтон - 13, Ребич - 12, Гудумак - 12, Томпсон - 11, Платонов - 9, М. Кулагин - 8, Загорац - 2, Роберсон - 2, Разумов, Викторов, Умрихин
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