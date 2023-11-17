«Самара» победила «Уралмаш» и обогнала соперника в таблице Единой лиги ВТБ

Сегодня, 17 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и «Самара». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 86:78.

Команды с первых минут отлично зарекомендовали себя на паркете в Екатеринбурге и в итоге не сумели выявить лидера четверти – 21:21. Во втором игровом отрезке «Самара» обыграла соперника со счётом 27:23. Итоговый результат половины – 48:44 в пользу гостей.

Баскетболистам «Уралмаша» перерыв пошёл на пользу, из-за чего подопечные Милоша Павичевича начали отлично взаимодействовать и оказались сильнее оппонента со счётом 18:13. Решающая четверть проходила под полным контролем «Самары», которая победила с результатом 25:16.