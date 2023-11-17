Энтони Дэвис рассказал о влиянии денег на игру в новом турнире от НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о влиянии призовых за победу во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации.

«Меня не волнует, насколько я богат. $ 500 тыс. наверняка заставят вас поволноваться», – приводит слова Энтони Дэвиса Fan Nation.

Напомним, во внутрисезонном турнире НБА команды борются за отдельный трофей и призовой фонд, который будет распределён в зависимости от их итогового положения. Так, каждый баскетболист в составе команды-победителя получит по $ 500 тыс.

Отметим, что во внутрисезонном турнире примут участие все 30 команд лиги, которые будут разделены на шесть групп по участников. После того, как все внутри групп сыграют с каждым соперником по одному разу, восемь команд пройдут в плей-офф (шесть победителей групп и две лучшие команды со вторых мест).