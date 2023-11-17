МБА уверенно победила «Нижний Новгород». Подопечные Лукича проиграли седьмой матч кряду

Сегодня, 17 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и московская МБА. Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась победой МБА со счётом 84:70.

Московский коллектив после стартового вбрасывания выглядел немного лучше оппонента во всех аспектах игры и закономерно победил со счётом 24:20. Вторая 10-минутка проходила в равной борьбе, но гости вновь оказались сильнее соперника – 17:13. Итоговый результат половины – 41:33 в пользу МБА.

После перерыва «Пари Нижний Новгород» совсем потерял нить игры и сильно отстал от противника в счёте – 16:26. В решающей четверти баскетболисты МБА, уже ведя в счёте, позволили себе немного вольностей в игре, но в итоге уступили с небольшим отставанием –17:21.

Это поражение для «Нижнего Новгорода» во главе с тренером Зораном Лукичем стало седьмым кряду в Единой лиге ВТБ.