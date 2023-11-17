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МБА уверенно победила «Нижний Новгород». Подопечные Лукича проиграли седьмой матч кряду

МБА уверенно победила «Нижний Новгород». Подопечные Лукича проиграли седьмой матч кряду
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Сегодня, 17 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались нижегородский «Пари Нижний Новгород» и московская МБА. Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась победой МБА со счётом 84:70.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Московский коллектив после стартового вбрасывания выглядел немного лучше оппонента во всех аспектах игры и закономерно победил со счётом 24:20. Вторая 10-минутка проходила в равной борьбе, но гости вновь оказались сильнее соперника – 17:13. Итоговый результат половины – 41:33 в пользу МБА.

После перерыва «Пари Нижний Новгород» совсем потерял нить игры и сильно отстал от противника в счёте – 16:26. В решающей четверти баскетболисты МБА, уже ведя в счёте, позволили себе немного вольностей в игре, но в итоге уступили с небольшим отставанием –17:21.

Это поражение для «Нижнего Новгорода» во главе с тренером Зораном Лукичем стало седьмым кряду в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
70 : 84
МБА
Москва, Россия
Пари Нижний Новгород: Аллен - 16, Чадов - 15, Бабурин - 10, Ивлев - 7, Новакович - 7, Беленицкий - 6, Коузи - 3, Ганькевич - 2, Ганькевич - 2, Зоткин - 2, Зечевич, Стребков
МБА: Лопатин - 23, Барашков - 19, Якушин - 11, Воронов - 9, Трушкин - 7, Личутин - 6, Валиев - 5, Минченко - 2, Шейко - 2, Хоменко, Голдырев, Клюев
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